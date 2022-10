Les légumineuses : un levier majeur pour relever les enjeux climatiques, alimentaires et d’autonomie protéique

Les légumineuses, des espèces végétales aux multiples atouts…

Pois protéagineux, féverole, lupin, soja, lentille, pois chiche, luzerne, trèfle, niébé, arachide, et bien d’autres : les légumineuses favorisent une alimentation saine et durable. Riches de nombreux bienfaits pour l’alimentation humaine, l’alimentation animale, et l’environnement, ces espèces assurent une faible consommation en intrants, des ruptures dans les rotations, un gain de rendements pour les céréales, une fertilité améliorée des sols etc. De plus en plus recherchées par les agriculteurs pour leurs bénéfices agronomiques et environnementaux, les légumineuses ont une extraordinaire capacité à fixer l’azote de l’air en s’associant à une bactérie. Conséquence : nul besoin d’engrais azotés pour les produire. Les légumineuses contribuent donc à un modèle agricole durable et responsable en émettant peu de gaz à effet de serre. Plébiscitées par les nutritionnistes, les légumineuses sont aujourd’hui les incontournables de l’équilibre alimentaire grâce à leur richesse en protéines, en acides aminés indispensables, en fibres et en vitamines.

…Pour répondre concrètement aux grands défis alimentaires du XXIème siècle

Ces légumineuses jouent un rôle essentiel pour répondre aux grands défis du XXIème siècle : sécurité et équilibre alimentaire, agriculture durable, biodiversité, réduction d’intrants, gestion des sols, gestion de l’eau, adaptation aux changements climatiques, etc. Dans ces temps épidémiques, les légumineuses sont un enjeu stratégique pour la plupart des régions agricoles. Mais quels rôles jouent elles dans la recherche d’une plus grande autonomie protéique des élevages et territoires ? Quels leviers actionner à différentes échelles pour moins dépendre des pesticides et maintenir leurs bénéfices et services dans les systèmes ? C’est pour répondre à ces questions majeures que plus de 300 experts réunis lors des RFL3 font le point sur les avancées de la recherche, du développement, et des filières sur ces protéines végétales. Différents leviers sont à actionner à différents niveaux des filières, en faisant appel à plusieurs disciplines pour favoriser leur développement. C’est pourquoi les RFL3 sont le lieu privilégié pour partager la vision des Francophones sur ces problématiques, accélérer l’innovation, et préparer l’avenir en permettant l’échange entre acteurs, secteurs d’activités et disciplines.

*La session régionale des RFL3 se déclinera ensuite en 7 rendez-vous numériques (du 9 au 23 mars 2021), organisés par Terres Inovia, Végépolys Valley, la Chambre régionale d’Agriculture des Pays de la Loire et l’ESA, qui aborderont enjeux, résultats et retours d’expériences d’acteurs du grand Ouest de la France.

Le grand public ne sera pas oublié : une animation leur sera proposée pour échanger de façon ludique et participative malgré le format virtuel sur les nombreux atouts de ces fabuleuses légumineuses du champ à l’auge ou à l’assiette.

